Знаковий автодром націлився на повернення до Формули-1

Державна нафтова компанія Petronas сподівається повернути F1 до Малайзії. Траса "Сепанг" прийняла 19 гонок чемпіонату світу в 1999-2017 рр.

Менеджмент Формули-1 не продовжив договір із малайцями через падіння продажу квитків і зростання витрат на проведення вікенду. Автодром продовжив приймати інші змагання. Найвідоміші з них – етап MotoGP.

Автодром "Сепанг" спроектував культовий архітектор Герман Тільке. Малайзія відкрила ворота до Формули-1 іншим азійським гран-прі (Бахрейн, Китай, Туреччина, Корея тощо). У 2022 році Гран-прі Малайзії ледь не замінило в календарі Гран-прі Росії в Сочі.

Що відомо про Гран-прі Малайзії

Колишній етап Формули-1, що відбувався у штаті Селангор. Довжина траси "Сепанг" із 15-ма поворотами склала 5,543 км.

Першим переможцем в історії став Едді Ірвайн на "Феррарі". Загалом Скудерія виграла 7 гран-прі. Ще 5 разів на автодромі тріумфував "Ред Булл". Також на "Сепангу" перемагали "Вільямс", "Макларен" (двічі), "Рено" (двічі), "Браун" і "Мерседес".

Рекордсмен за кількістю перемог у Малайзії – Себастьян Феттель (4). Німцю також належить рекорд траси на колі – 1:34.080 хвилини (2017).