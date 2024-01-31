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Знаковий автодром націлився на повернення до Формули-1

Фото: "Великий цирк" не приїжджав у Куала-Лумпур після 2017 року (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Малайзійські функціонери взялися працювати над поверненням гран-прі федерації у календар Королеви автоспорту на 2026 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Державна нафтова компанія Petronas сподівається повернути F1 до Малайзії. Траса "Сепанг" прийняла 19 гонок чемпіонату світу в 1999-2017 рр.

Менеджмент Формули-1 не продовжив договір із малайцями через падіння продажу квитків і зростання витрат на проведення вікенду. Автодром продовжив приймати інші змагання. Найвідоміші з них – етап MotoGP.

Автодром "Сепанг" спроектував культовий архітектор Герман Тільке. Малайзія відкрила ворота до Формули-1 іншим азійським гран-прі (Бахрейн, Китай, Туреччина, Корея тощо). У 2022 році Гран-прі Малайзії ледь не замінило в календарі Гран-прі Росії в Сочі.

Що відомо про Гран-прі Малайзії

Колишній етап Формули-1, що відбувався у штаті Селангор. Довжина траси "Сепанг" із 15-ма поворотами склала 5,543 км.

Першим переможцем в історії став Едді Ірвайн на "Феррарі". Загалом Скудерія виграла 7 гран-прі. Ще 5 разів на автодромі тріумфував "Ред Булл". Також на "Сепангу" перемагали "Вільямс", "Макларен" (двічі), "Рено" (двічі), "Браун" і "Мерседес".

Рекордсмен за кількістю перемог у Малайзії – Себастьян Феттель (4). Німцю також належить рекорд траси на колі – 1:34.080 хвилини (2017).

До слова, раніше "Ферррарі" продовжила контракт із Леклером на тривалий термін.

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Формула-1Малайзія