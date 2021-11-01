Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше

Харьков оставался без полноправного руководителя еще с декабря прошлого года, когда было объявлено о смерти Геннадия Кернеса. Но фактически это случилось еще раньше, в конце лета 2020-го, когда его увезли на лечение в Германию. С тех пор в городе он появлялся лишь виртуально, на рекламных носителях своего политпроекта "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Однако это не помешало ему одержать победу уже в первом туре с результатом около 58% голосов. Соратники Кернеса уверяли харьковчан: мэр идет на поправку и скоро вернется к управлению городом. Более того, он даже дистанционно начал новую каденцию, внеся на пост секретаря горсовета кандидатуру своей правой руки Игоря Терехова. Сделано это было с помощью электронной подписи, легитимность такой процедуры до сих пор проверяют правоохранители.

Наконец, 17 декабря 2020 года стало известно о смерти харьковского градоначальника. Исполняющим обязанности стал тот же Терехов, хотя формально горсовет лишил Кернеса полномочий только в феврале 2021-го. К тому моменту стало понятно, что выиграть будущую мэрскую кампанию сможет тот, кто в глазах харьковчан покажет себя его главным преемником.

Давние друзья

Круг претендентов был очерчен сразу: помимо Терехова, на эту роль претендовал экс-нардеп и глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, уже руководивший городом в 2006-2010 годах. Политический тандем Кернеса-Добкина был хорошо известен не только в регионе, но и во всей Украине. Хотя в последние годы отношения между двумя близкими соратниками все же испортились.

Смешать расклады могло бы появление среди кандидатов третьего крупного игрока. Например, ориентированного на условный проевропейский патриотический электорат города. Для того чтобы одержать общую победу на выборах, голосов одних лишь проевропейски настроенных харьковчан могло бы и не хватить. Но для выхода во второй тур с кем-то из пары Терехов-Добкин – вполне.

Добкин составил конкуренцию Терехову в мэрской гонке (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В качестве такого кандидата иногда рассматривали экс-главу Харьковской ОГА в 2016-19 годах, действующего внефракционного нардепа Юлию Светличную. Ее возможное участие в выборах стало одной из главных интриг кампании, но в итоге в мэры Светличная так и не пошла.

Как рассказал РБК-Украина собеседник в харьковских политических кругах, патриотический сегмент избирателей на этих выборах находился в растерянности. Несмотря на обещания объединиться и выдвинуть единого кандидата, который мог бы побороться хотя бы за второй тур, эта часть политического спектра в итоге перессорилась между собой, выдвинув сразу двух претендентов: Константина Немичева из "Нацкорпуса" и Александра Скорика из "Евросолидарности".

Тогда как оба фаворита избирательной гонки едва ли могли рассчитывать на поддержку проевропейского электората. Экс-регионал Добкин последовательно выступает за усиление позиций русского языка, празднование 9 мая и тому подобное. А Терехов, хоть и позиционирует себя прежде всего как "крепкого хозяйственника", уже долгое время сражается в судах за то, чтобы в Харькове все же существовал проспект Жукова.

Подарки от кандидатов

Впрочем, как рассказал РБК-Украина координатор наблюдения за выборами в Харьковской области Гражданской сети "Опора" Николай Зинченко, большинство кандидатов, в том числе фавориты, все же больше концентрировались на местных проблемах города, а не на общих идеологических вопросах. И здесь стартовые позиции Терехова выглядели гораздо убедительнее.

"Из-за масштабного админресурса со стороны действующей власти мы не можем назвать кампанию конкурентной, с точки зрения стандартов: было давление на бюджетников, пиар Терехова на всех ресурсах горсовета и коммунальных изданиях, пиар на инфрраструктурных и социальных проектах и т.д. Кроме того, было непонятно, как он ведет кампанию: как кандидат или все-таки как и.о. городского головы", – сказал изданию Зинченко.

Представитель "Опоры" также обратил внимание на "Карточку харьковчанина" – еще один проект мэрии, запущенный незадолго до выборов. По обещаниям Терехова, обладатели карточки смогут получать скидки на проезд в транспорте, в аптеках и супермаркетах, бесплатно посещать городской зоопарк и прочее.

Причем и анкеты для участия в программе, и выдача самих карточек сопровождались наглядной агитацией Терехова – очевидно, чтобы их обладатели точно не забыли, кому они должны быть благодарны за такой "подарок". Значительная асимметрия наблюдалась и в наружной рекламе – Терехов имел колоссальный перевес над всеми конкурентами в плане доступа к рекламным площадям.

Добкин пытался отвечать симметрично, к примеру, анонсировав программу "Забота" – единоразовую выплату двух тысяч гривен малообеспеченным харьковчанам для оплаты "коммуналки". Но только с нового года и, естественно, в случае своей победы на выборах. Единственный заметный предвыборный успех Добкина – ему удалось заручиться поддержкой популярной в Харькове ОПЗЖ, кандидат от которой, нардеп Александр Фельдман, в прошлом году пришел к финишу вторым с результатом в 14% голосов.

Явка и нарушения

Вся предвыборная социология последних недель давала уверенный перевес Терехову. Но дополнительную интригу вносила явка. На местных выборах она, как правило, ниже чем на общенациональных. Тем более, если речь о внеочередном голосовании, еще и в разгар очередной волны пандемии (хотя Харьков пока так и не вошел в "красную зону").

Явка на выборах в Харькове была низкой по ряду причин (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

При этом низкая явка теоретически могла сыграть в пользу обоих фаворитов. С одной стороны, таким образом увеличивается вес "административно зависимого электората", проще говоря, бюджетников, мотивированных голосовать за Терехова. С другой стороны, по словам собеседника издания в харьковских политических кругах, электорат Добкина в целом более "идеологизирован", следовательно, и более настроен идти на участки.

В итоге, прогнозы насчет явки оправдались: проголосовали лишь около 28% харьковских избирателей, на четыре процента меньше, чем на выборах-2020.

Само голосование в целом прошло спокойно, хоть и не без нарушений. В "Опоре" заявили, что на 8% участков, где находились их наблюдатели, были зафиксированы факты незаконной выдачи бюллетеней или нарушения тайны голосования. А на 3% участков наблюдателям мешали фиксировать подсчет голосов. На 7% участков избиратели пытались сфотографировать бюллетень после голосования (верный признак схемы по фальсификации).

В свою очередь, в движении "Чесно", которое также мониторит харьковские выборы, указали на попытки мобилизировать избирателей различными мероприятиями, вроде продуктовых ярмарок или розыгрышей призов, от iPhone13 до билетов в зоопарк.

На грани второго тура

Данные параллельного подсчета голосов, проведенного "Опорой", дают победу Терехову с результатом в 50,06%. Погрешность при этом составляет 1,1%, что делает возможным второй тур выборов.

Проведенные в день голосования экзитполы дают Терехову больший перевес. По данным "Социального мониторинга" он набрал 51,6% голосов (Добкин – 27,6%), по данным опроса, проведенного по заказу Комитета избирателей Украины – 53,8% (Добкин – 24,5%).

Вскоре после обнародования этих данных Добкин заявил, что категорически не согласен с такими цифрами. "По нашим опросам 41 ИО (Терехов, – ред.), 35 Я. И это при всех их стараниях вытащить за уши провластного кандидата", – написал Добкин в своем Facebook, добавив, что "уступать никто не намерен".

В свою очередь, Терехов выразил недовольство низкой явкой. "Если бы явка была больше, результат у меня был бы больше", – заявил и.о. мэра Харькова.

По последней информации, харьковский горизбирком принял протоколы из четырех районных комиссий, еще одну направил на пересчет (всего в Харькове их девять). Итоговые результаты выборов обещают обнародовать вечером в понедельник, 1 ноября. Пока что Терехов уверенно обходит Добкина, но хватит ли этого перевеса для победы уже в первом туре – вопрос до сих открытый.

Терехов может выиграть в один тур (фото: facebook.com/ihor.terekhov)

По словам Николая Зинченко, и нарушения за все время кампании, вроде масштабного использования админресурса, и нарушения непосредственно в день голосования, вполне могли оказать решающее влияние на итоги выборов, конкретнее – на то, пройдут ли они в один или два тура. "Если бы не было всех этих нарушений, то, вполне вероятно, мы не имели бы победы Терехова в первом туре (если такая будет зафиксирована, – ред.)", – сказал он РБК-Украина.

Новые союзы

Если Терехову все же удастся одержать победу в первом туре, то у харьковских выборов может оказаться еще один победитель – партия власти. Примечательно, что своего кандидата "Слуга народа" вообще решила не выдвигать. Заядлый критик Терехова, депутат горсовета от СН Алина Мустафаева баллотировалась как самовыдвиженец.

Очевидно, "слуги" учли опыт прошлогодних выборов, где их кандидат, тогдашний глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, финишировал лишь на третьем месте со скромным результатом в 7% голосов. Поскольку ни одного сильного кандидата, готового идти под "зеленым" брендом за год в Харькове так и не нашлось, "Слуга народа" решила в это раз вовсе никого не выдвигать.

Вместо этого партия власти сделала ставку на послевыборные договоренности. Негласная поддержка, которую Банковая оказывала Терехову – секрет Полишинеля и в киевских, и в харьковских политических кругах. Важно, что речь идет именно о негласной поддержке, а не публичной агитации.

"В Харькове публичная поддержка со стороны ОП – это наоборот негативный, дискредитирующий фактор", – сказал РБК-Украина харьковский политолог, эксперт аналитического центра "Обсерватория демократии" Антон Авксентьев.

Он припомнил, как незадолго до голосования в городе появились листовки, в которых Терехова позиционировали как представителя "зеленой" команды – и сам и.о. мэра от этого всячески открещивался.

По словам Авксентьева, реальной проверкой отношений между Тереховым и ОП будет голосование за пост секретаря горсовета, который освободится в случае победы Терехова на выборах. И, конечно, он хотел бы оставить его за своей командой – "Блоком Кернеса". Если же секретарем выберут кого-то из "слуг народа", тогда окончательно станет понятно: партия власти смогла получить лояльного к себе мэра города-миллионника.