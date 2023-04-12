Знахідка для шпигунства. Чи заборонять в Україні TikTok

Як розповів керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті Ігор Соловей, заборона TikTok в Україні не стоїть на порядку денному і ніколи не обговорювалася.

"Жодного разу не чув, щоб це питання навіть підіймалось. Не те щоб розроблялись якісь плани блокування TikTok", - заявив він.

В Службі безпеки України у відповідь на запит РБК-Україна зазначили, що ініціатив щодо накладення обмежень на юридичних чи фізичних осіб, причетних до функціонування TikTok, також не було.

TikTok та дезінформація

За даними СБУ, з початку 2022 року спецслужбісти ініціювали блокування майже 2000 проросійських Telegram-каналів і ботів, понад 800 акаунтів в Instagram, майже 400 - у Facebook та понад 2000 - в TikTok.

"СБУ вживаються заходи реагування, спрямовані на встановлення користувачів акаунтів, через які здійснюється поширення деструктивного контенту, та припинення їх діяльності у визначеному законом порядку", - сказав РБК-Україна речник СБУ Артем Дехтяренко.

Чому заговорили про блокування TikTok

Причиною дискусій в країнах Заходу щодо блокування TikTok є можливий зв'язок соцмережі з китайською розвідкою. Річ у тім, що в Китаї є закон, який зобов'язує соцмережі надавати владі певні дані про користувачів.

Наразі рішення про повне блокування TikTok жодна західна країна не ухвалювала, однак були введені певні обмеження. Наприклад, користуватися соцмережею заборонили держслужбовцям та військовим.