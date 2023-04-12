ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Знахідка для шпигунства. Чи заборонять в Україні TikTok

Новость на русском →
Україна, Середа 12 квітня 2023 13:40
Знахідка для шпигунства. Чи заборонять в Україні TikTok Фото: чи заборонять TikTok в Україні (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Все більше західних країн, зокрема США та Британія, почали дискутувати щодо заборони популярної соцмережі TikTok. В Україні ж на разі це питання не обговорюється.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бан для TikTok. Чому соцмережі загрожує блокування та чи торкнеться це України".

Як розповів керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті Ігор Соловей, заборона TikTok в Україні не стоїть на порядку денному і ніколи не обговорювалася.

"Жодного разу не чув, щоб це питання навіть підіймалось. Не те щоб розроблялись якісь плани блокування TikTok", - заявив він.

В Службі безпеки України у відповідь на запит РБК-Україна зазначили, що ініціатив щодо накладення обмежень на юридичних чи фізичних осіб, причетних до функціонування TikTok, також не було.

TikTok та дезінформація

За даними СБУ, з початку 2022 року спецслужбісти ініціювали блокування майже 2000 проросійських Telegram-каналів і ботів, понад 800 акаунтів в Instagram, майже 400 - у Facebook та понад 2000 - в TikTok.

"СБУ вживаються заходи реагування, спрямовані на встановлення користувачів акаунтів, через які здійснюється поширення деструктивного контенту, та припинення їх діяльності у визначеному законом порядку", - сказав РБК-Україна речник СБУ Артем Дехтяренко.

Чому заговорили про блокування TikTok

Причиною дискусій в країнах Заходу щодо блокування TikTok є можливий зв'язок соцмережі з китайською розвідкою. Річ у тім, що в Китаї є закон, який зобов'язує соцмережі надавати владі певні дані про користувачів.

Наразі рішення про повне блокування TikTok жодна західна країна не ухвалювала, однак були введені певні обмеження. Наприклад, користуватися соцмережею заборонили держслужбовцям та військовим.

Нагадаємо, нещодавно Британія оштрафувала TikTok на майже 16 млн доларів за використання персональних даних дітей віком до 13 років без згоди батьків.

А у Норвегії поскаржилися на дата-центр TikTok, який монополізує електроенергію в регіоні. Це заважає заводу компанії Nammo виготовляти боєприпаси для країн Європи, які надалі відправляють в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
TikTok Служба безпеки України Міністерство культури
NEWS
Якою буде погода на Великдень та чи очікувати повернення холодів: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода на Великдень та чи очікувати повернення холодів: прогноз Укргідрометцентру
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно