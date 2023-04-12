Находка для шпионажа. Запретят ли в Украине TikTok

Все больше западных стран, в том числе США и Британия, начали дискутировать о запрете популярной соцсети TikTok. В Украине сейчас этот вопрос не обсуждается.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Бан для TikTok. Почему соцсети грозит блокировка и коснется ли это Украины ".

Как рассказал руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Игорь Соловей, запрет TikTok в Украине не стоит в повестке дня и никогда не обсуждался.

"Ни раз не слышал, чтобы этот вопрос даже поднимался. Не то чтобы разрабатывались какие-то планы блокировки TikTok", - заявил он.

В Службе безопасности Украины в ответ на запрос РБК-Украина отметили, что инициатив по наложению ограничений на юридических или физических лиц, причастных к функционированию TikTok, также не было.

TikTok и дезинформация

По данным СБУ, с начала 2022 года спецслужбы инициировали блокировку почти 2000 пророссийских Telegram-каналов и ботов, более 800 аккаунтов в Instagram, почти 400 – в Facebook и более 2000 – в TikTok.

"СБУ принимаются меры реагирования, направленные на установление пользователей аккаунтов, через которые осуществляется распространение деструктивного контента, и прекращение их деятельности в определенном законом порядке", - сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Почему заговорили о блокировке TikTok

Причиной дискуссий в странах Запада по поводу блокировки TikTok является возможная связь соцсети с китайской разведкой. Дело в том, что в Китае есть закон, обязывающий соцсети предоставлять властям определенные данные о пользователях.

Пока решение о полной блокировке TikTok ни одна западная страна не принимала, однако были введены определенные ограничения. К примеру, пользоваться соцсетью запретили госслужащим и военным.