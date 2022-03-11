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Знает ли Эрдоган, что Путин может уничтожить его граждан? В Мариуполе с 6 утра обстреливают мечеть

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Мариуполь, Пятница 11 марта 2022 15:52
Знает ли Эрдоган, что Путин может уничтожить его граждан? В Мариуполе с 6 утра обстреливают мечеть Фото: Обстрелы в Мариуполе (t me polkazov)
Автор: Анна Шиканова

Жители Мариуполя сообщают, что с 6 утра российские оккупанты обстреливают мечеть. На ее территории сейчас укрывается 86 граждан Турции, в том числе и 34 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Именно сейчас в укрытии на территории мечети укрывается 86 граждан Турции. Из них 34 ребенка. И именно сейчас российская армия ведет обстрел с района села Широкая Балка в направлении города (без перерыва с 6 часов утра). Направление обстрелов, в том числе и по зданию мечети", - пишет житель Мариуполя.

Он обратился к президенту Турции Эрдогану и спросил, знает ли он о том, что могут погибнуть его граждане.

"Возникает логический вопрос, знает ли господин Эрдоган, что в эти минуты Путин может уничтожить 86 его граждан? Неужели лидер нации будет спокойно наблюдать за нечеловеческим уничтожением граждан Турции, ограничившись лишь гарантией бессмысленных переговоров РФ и Украины? Может Эрдоган и граждане Турции просто не в курсе?", - сообщил Андрющенко.

Знает ли Эрдоган, что Путин может уничтожить его граждан? В Мариуполе с 6 утра обстреливают мечеть

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Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский сообщил о приказе оккупантов держать Мариуполь и постоянно обстреливать.

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