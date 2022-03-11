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Чи знає Ердоган, що Путін може знищити його громадян? У Маріуполі з 6 ранку обстрілюють мечеть

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Маріуполь, П'ятниця 11 березня 2022 15:52
Чи знає Ердоган, що Путін може знищити його громадян? У Маріуполі з 6 ранку обстрілюють мечеть Фото: обстріли в Маріуполі (t me polkazov)
Автор: Анна Шиканова

Жителі Маріуполя повідомляють, що з 6 ранку російські окупанти обстрілюють мечеть. На її території зараз переховується 86 громадян Туреччини, в тому числі й 34 дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Петра Андрющенко.

"Маріуполь. Саме зараз в укритті на території мечеті переховується 86 громадян Туреччини. З них 34 дитини. І саме зараз російська армія веде обстріл з району села Широка Балка в напрямку міста (без перерви з 6 години ранку). Напрямок обстрілів, в тому числі й по будівлі мечеті", - пише житель Маріуполя.

Він звернувся до президента Туреччини Ердогана і запитав, чи знає він про те, що можуть загинути його громадяни.

"Виникає логічне запитання, чи знає пан Ердоган, що в ці хвилини Путін може знищити 86 його громадян? Невже лідер нації буде спокійно спостерігати за нелюдським знищенням громадян Туреччини, обмежившись лише гарантією безглуздих переговорів РФ і України? Може Ердоган і громадяни Туреччини просто не в курсі?",- повідомив Андрющенко.

Чи знає Ердоган, що Путін може знищити його громадян? У Маріуполі з 6 ранку обстрілюють мечеть

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський повідомив про наказ окупантів тримати Маріуполь і постійно обстрілювати.

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