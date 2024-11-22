"Знаємо і розуміємо гру України". Тренер збірної Бельгії про результати жеребкування Ліги націй

Перш за все, він висловив впевненість, що залишиться тренером команди до березневих поєдинків з українцями. Ці слова стали реакцією на незадоволення результатами, що показує команда під керівництвом німецько-італійського фахівця та заклики до його звільнення.

Щодо суперництва з підопічними Сергія Реброва, наставник "червоних дияволів" сказав наступне:

"Чи задоволений я жеребом? Не знаю, що значить бути задоволеним. Кожен суперник по-своєму особливий. Дуже приємно знову зустрінутись з Україною, але з Туреччиною чи Грецією теж було б цікаво. Чи має значення, що ми грали з Україною на Євро? Не думаю. Ми знаємо їхніх гравців, приблизно розуміємо, як нам треба грати з таким суперником. Але це не так важливо".

Найважливішим завданням для тренера бельгійців є те, щоб його команда "знову почала грати добре". І з цього приводу в Тедеско теж є розуміння, як діяти.

"Сподіваюсь в березні ми зможемо грати найсильнішим складом, тому що в останніх матчах нам довелося робити багато змін. Ми хочемо залишитися в Лізі А, це наша ціль", – резюмував фахівець.

Україна гратиме з Бельгією в плей-офф за право в наступному розіграші Ліги націй виступати в Дивізіоні А. Перший матч "синьо-жовті" проведуть 20 березня на умовно домашній арені. Гру-відповідь – 23 березня на виїзді.

Збірна Бельгії в Лізі націй 2024/25

Команда виступала в групі А2 разом з Францією, Італією та Ізраїлем. У підсумку набрала чотири очки, завдяки перемозі над ізраїльтянами та нічиїй з італійцями. У всіх інших поєдинках поступилась.

Від прямого вильоту з найвищого дивізіону команду Тедеско врятував лише кращий показник у очних зустрічах з Ізраїлем (3:1, 0:1). За рівної кількості балів, це дозволило бельгійцям зачепитися за плей-офф, відправивши суперника до Ліги В.

Турнірні шляхи збірної України з "червоними дияволами" перетнулися одного разу. На груповому етапі Євро-2024 команди розписали нульову нічию. Такий результат не дозволив підопічним Сергія Реброва вийти в 1/8 фіналу турніру.