"Знаем и понимаем игру Украины". Тренер сборной Бельгии о результатах жеребьевки Лиги наций

Прежде всего он выразил уверенность, что останется тренером команды до мартовских поединков с украинцами. Эти слова стали реакцией на недовольство результатами, которые показывает команда под руководством немецко-итальянского специалиста и призывы к его увольнению.

Относительно соперничества с подопечными Сергея Реброва, наставник "красных дьяволов" сказал следующее:

"Доволен ли я жребием? Не знаю, что значит быть довольным. Каждый соперник по-своему особенный. Очень приятно снова встретиться с Украиной, но с Турцией или Грецией тоже было бы интересно. Имеет ли значение, что мы играли с Украиной на Евро?" Не думаю. Мы знаем их игроков, примерно понимаем, как нам нужно играть с таким соперником. Но это не так важно".

Важнейшей задачей для тренера бельгийцев является то, чтобы его команда "вновь начала играть хорошо". И на этот счет у Тедеско тоже есть понимание, как действовать.

"Надеюсь в марте мы сможем играть самым сильным составом, потому что в последних матчах нам пришлось делать много изменений. Мы хотим остаться в Лиге А, это наша цель", – резюмировал специалист.

Украина будет играть с Бельгией в плей-офф за право в следующем розыгрыше Лиги наций выступать в Дивизионе А. Первый матч "сине-желтые" проведут 20 марта на условно домашней арене. Ответный поединок – 23 марта на выезде.

Сборная Бельгии в Лиге наций 2024/25

Команда выступала в группе А2 вместе с Францией, Италией и Израилем. В итоге набрала четыре очка благодаря победе над израильтянами и ничьей с итальянцами. Во всех остальных поединках уступила.

От прямого вылета из высшего дивизиона команду Тедеско спас лишь лучший показатель в очных встречах с Израилем (3:1, 0:1). При равном количестве баллов это позволило бельгийцам зацепиться за плей-офф, отправив соперника в Лигу В.

Турнирные пути сборной Украины с "красными дьяволами" пересеклись однажды. На групповом этапе Евро-2024 команды расписали нулевую ничью. Такой результат не позволил подопечным Сергея Реброва выйти в 1/8 финала турнира.