"Знаємо, до чого готується Росія": Зеленський попередив про ризик ударів на Великдень

Перед Великоднем Україна може знову зіткнутися з ворожими атаками на енергетичну інфраструктуру. Розвідка попереджає, що Росія готує нові удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Зеленський заявив, що Україна вже третю зиму повномасштабної війни пройшла без блекаутів. За його словами, попри складнощі, загрози, відключення та втрати, енергосистема країни збережена.
Глава держави наголосив, що це стало можливим завдяки зусиллям сотень тисяч українців - тих, хто захищає енергооб’єкти, відновлює їх після атак, ремонтує навіть під обстрілами, будує необхідне для захисту, забезпечує роботу електростанцій і мереж. Він підкреслив, що це велике досягнення саме народу України.
"Сотні тисяч українців постаралися, щоб Україна не втратила енергетику. Звісно, це не означає, що загрози вже немає. Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз - і напередодні Великодня, і після нього - можливі нові удари Росії", - наголосив він.
Водночас президент запевнив, що Україна й надалі буде захищати себе та свою енергетику.
"Але цей захист – не тільки в ракетах ППО, не тільки військові його забезпечують. Всі, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області, – усім ми вдячні за те, що Україна зі світлом, Україна відновлюється", - підкреслив він.
За словами Зеленського, сьогодні, 17 квітня, він подякував українським енергетикам і відзначив їх державними нагородами.
Зауважимо, що із початком повномасштабної війни енергетична інфраструктура України регулярно зазнає ворожих атак.
Через це в багатьох регіонах, зокрема в Сумській, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях, часто фіксуються відключення електроенергії.
Щоб зменшити навантаження на мережу та уникнути масштабних аварій, енергетики подекуди були змушені застосовувати як аварійні, так і превентивні графіки відключень.
Варто зауважити, що через постійні удари з боку Росії енергосистема України перебуває у критичному стані, що суттєво ускладнює її стабільне функціонування.
Через це нещодавно в мережі говорили про можливе повернення відключень світла і навіть погодинних графіків через різке похолодання. Адже під час активного використання обігрівальних приладів збільшується навантаження на загальну енергосистему.
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