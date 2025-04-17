"Знаємо, до чого готується Росія": Зеленський попередив про ризик ударів на Великдень

Зеленський заявив, що Україна вже третю зиму повномасштабної війни пройшла без блекаутів. За його словами, попри складнощі, загрози, відключення та втрати, енергосистема країни збережена.

Глава держави наголосив, що це стало можливим завдяки зусиллям сотень тисяч українців - тих, хто захищає енергооб’єкти, відновлює їх після атак, ремонтує навіть під обстрілами, будує необхідне для захисту, забезпечує роботу електростанцій і мереж. Він підкреслив, що це велике досягнення саме народу України.

"Сотні тисяч українців постаралися, щоб Україна не втратила енергетику. Звісно, це не означає, що загрози вже немає. Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз - і напередодні Великодня, і після нього - можливі нові удари Росії", - наголосив він.

Водночас президент запевнив, що Україна й надалі буде захищати себе та свою енергетику.

"Але цей захист – не тільки в ракетах ППО, не тільки військові його забезпечують. Всі, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області, – усім ми вдячні за те, що Україна зі світлом, Україна відновлюється", - підкреслив він.

За словами Зеленського, сьогодні, 17 квітня, він подякував українським енергетикам і відзначив їх державними нагородами.