"Знаем, к чему готовится Россия": Зеленский предупредил о риске ударов на Пасху

Перед Пасхой Украина может снова столкнуться с вражескими атаками на энергетическую инфраструктуру. Разведка предупреждает, что Россия готовит новые удары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский заявил, что Украина уже третью зиму полномасштабной войны прошла без блэкаутов. По его словам, несмотря на сложности, угрозы, отключения и потери, энергосистема страны сохранена.
Глава государства подчеркнул, что это стало возможным благодаря усилиям сотен тысяч украинцев - тех, кто защищает энергообъекты, восстанавливает их после атак, ремонтирует даже под обстрелами, строит необходимое для защиты, обеспечивает работу электростанций и сетей. Он подчеркнул, что это большое достижение именно народа Украины.
"Сотни тысяч украинцев постарались, чтобы Украина не потеряла энергетику. Конечно, это не означает, что угрозы уже нет. Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас - и накануне Пасхи, и после нее - возможны новые удары России", - подчеркнул он.
В то же время президент заверил, что Украина и в дальнейшем будет защищать себя и свою энергетику.
"Но эта защита - не только в ракетах ПВО, не только военные ее обеспечивают. Все, кто добросовестно и качественно работает в каждой громаде, в каждой нашей области, - всем мы благодарны за то, что Украина со светом, Украина восстанавливается", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, сегодня, 17 апреля, он поблагодарил украинских энергетиков и отметил их государственными наградами.
Заметим, что с началом полномасштабной войны энергетическая инфраструктура Украины регулярно подвергается вражеским атакам.
Из-за этого во многих регионах, в частности в Сумской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях, часто фиксируются отключения электроэнергии.
Чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать масштабных аварий, энергетики иногда были вынуждены применять как аварийные, так и превентивные графики отключений.
Стоит заметить, что из-за постоянных ударов со стороны России энергосистема Украины находится в критическом состоянии, что существенно усложняет ее стабильное функционирование.
Поэтому недавно в сети говорили о возможном возвращении отключений света и даже почасовых графиков из-за резкого похолодания. Ведь во время активного использования обогревательных приборов увеличивается нагрузка на общую энергосистему.
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