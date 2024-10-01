Знадобилось 57 років: Hyundai випустив 100-мільйонний автомобіль

Компанія Hyundai відсвяткувала випуск 100 млн автомобілів. Досягнення було здобуте за 57 років з моменту заснування компанії, що зробило її однією з найшвидших у світовій автомобільній промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

На честь цього досягнення Hyundai Motor провела церемонію на своєму заводі в Ульсані в Південній Кореї. На знак вдячності за непохитну підтримку та довіру своїх клієнтів, компанія передала свій 100-мільйонний автомобіль IONIQ 5, як і перший, безпосередньо клієнту. Під час спеціальної церемонії передачі автомобіль зійшов з конвеєра остаточної перевірки в транспортному центрі заводу в Ульсані.

"Досягнення глобального сукупного виробництва в 100 млн автомобілів є важливим здобуттям, яке стало можливим завдяки нашим клієнтам по всьому світу, які обрали і підтримали Hyundai Motor з самого початку", - сказав Джей Хун Чхан, президент і генеральний директор Hyundai Motor Company.

Завод в Ульсані, на якому зібрали ювілейний автомобіль, який розпочав роботу в 1968 році. Зокрема, у 1975 році завод випустив першу серійну самостійну модель бренду під назвою Pony.