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Понадобилось 57 лет: Hyundai выпустил 100-миллионный автомобиль

Вторник 01 октября 2024 13:06
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Понадобилось 57 лет: Hyundai выпустил 100-миллионный автомобиль Фото: Hyundai выпустил 100-миллионный автомобиль (hyundai.news)
Автор: Константин Широкун

Компания Hyundai отпраздновала выпуск 100 млн автомобилей. Достижение было получено за 57 лет с момента основания компании, что сделало ее одной из самых быстрых в мировой автомобильной промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В честь этого достижения Hyundai Motor провела церемонию на своем заводе в Ульсане в Южной Корее. В знак благодарности за непоколебимую поддержку и доверие своих клиентов компания передала свой 100-миллионный автомобиль IONIQ 5, как и первый, непосредственно клиенту. В ходе специальной церемонии передачи автомобиль сошел с конвейера окончательной проверки в транспортном центре завода в Ульсане.

"Достижение глобального совокупного производства в 100 млн автомобилей является важным получением, которое стало возможным благодаря нашим клиентам по всему миру, избравшим и поддержавшим Hyundai Motor с самого начала", - сказал Джей Хун Чхан, президент и генеральный директор Hyundai Motor Company.

Завод в Ульсане, на котором собрали юбилейный автомобиль, начавший работу в 1968 году. В частности, в 1975 году завод выпустил первую серийную самостоятельную модель бренда под названием Pony.

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Hyundai Motor Автомобильный рынок
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