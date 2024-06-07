Значно гірше, ніж в 2022-2023 роках. Міністр енергетики розповів про ситуацію в енергосистемі

Через суттєві руйнування енергетичної інфраструктури поточна ситуація в енергетиці значно гірше, ніж у 2022 та 2023 роках.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

"Найбільших руйнувань завдано об’єктам теплової та гідрогенерації, значно пошкоджено об’єкти системи передачі. Загальні втрати системи – до 9 ГВт потужності. Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022 - 2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку", - зазначив він.

Міністр наголосив, що зараз атаки окупантів зосереджені на маневрових потужностях, але мета ворога - повний блекаут.

Галущенко додав, що атомна генерація залишається базовою для України, водночас ворожі атаки на підстанції несуть загрози і для АЕС, а отже і для ядерної та радіаційної безпеки.

"Ми готуємось до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС, це наш спосіб вижити. Тому важливе завдання - захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій і забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека", - підсумував він.