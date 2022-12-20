Значний дефіцит. Майже у половині областей введені аварійні відключення світла

Станом на 20 грудня через суттєві пошкодження електромережі майже в половині областей України введено аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави", - додав прем'єр.

Проте він пояснив, що через суттєві пошкодження в мережі електропередач, зберігається значний дефіцит електроенергії.

"Станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, у зв’язку зі складною ситуацією в енергетиці 10 котелень Києва наразі без стабільного електропостачання. В наслідок цього перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста.

Однак у ДТЕК дали обнадійливий прогноз по світлу в Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.