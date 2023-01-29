Значний дефіцит і ремонт однієї з ТЕС: яка ситуація зі світлом в Україні

Споживання електроенергії в Україні сьогодні на тому ж рівні, що й у суботу. Дефіцит в енергосистемі все ще є значним.

При цьому на один з блоків теплових електростанцій вивели в ремонт. Тому сьогодні обсяг вироблення енергії зменшився. Через це "Укренерго" зменшило ліміти споживання для областей. Якщо споживання буде перевищувати ліміти, будуть введені аварійні відключення світла.

Також тривають ремонтні роботи на об'єктах, які були пошкоджені російськими ракетами під час атаки 26 січня.

"В Одеській області продовжують діяти аварійні відключення.Триває відновлення планової схеми живлення регіону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні сьогодні діють як планові, так й екстрені відключення світла.

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