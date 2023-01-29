Значителен дефицит и ремонт одной из ТЭС: какая ситуация со светом в Украине

Потребление электроэнергии в Украине сегодня на том же уровне, что и в субботу. Дефицит в энергосистеме все еще значителен.

При этом один из блоков тепловых электростанций вывели в ремонт. Поэтому сегодня объем выработки энергии снизился. Из-за этого "Укрэнерго" уменьшило лимиты потребления для областей. Если потребление превышает лимиты, будут введены аварийные отключения света.

Также продолжаются ремонтные работы на объектах, поврежденных российскими ракетами во время атаки 26 января.

"В Одесской области продолжают действовать аварийные отключения. Продолжается возобновление плановой схемы питания региона", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине сегодня действуют как плановые, так и экстренные отключения света.

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