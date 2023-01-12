Значні руйнування: опубліковано свіжі супутникові знімки Соледара і Бахмута

В Соледарі і Бахмуті продовжують точитися важкі бої, а самі міста зазнали значних руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на супутникові знімки від DeepState та Maxar .

На фотографіях видно велику кількість зруйнованих будівель та поля, усіяні слідами від вибухів артилерійських снарядів.

Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що захищаючи Соледар, наші воїни не дають ворогу прорвати оборону. Водночас серйозність амбіцій обох сторін покажуть наступні великі операції.

Раніше РБК-Україна писало про те, що у Соледарі продовжуються запеклі бої, однак ЗСУ й надалі контролюють ситуацію.

Ще зранку росіяни заявили про нібито "взяття" міста, однак Череватий спростував черговий фейк нікчем.

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