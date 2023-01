Значительные разрушения: опубликованы свежие спутниковые снимки Соледара и Бахмута

На фотографиях видно большое количество разрушенных построек и поля, усеянных следами от взрывов артиллерийских снарядов.

Before (Aug 1, 2022) & after (Jan 10, 2023) #satellite imagery showing magnitude of ongoing fighting between Russian & Ukrainian forces. Shown here is the town of #Soledar , #Ukraine (lat: 48.6796, long:8.0947) & apartment buildings that have been completely destroyed. pic.twitter.com/X6rUbDoFXg