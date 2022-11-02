Значне підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію неприйнятне, - ФРУ

"Ми зробили внутрішній аналіз, і можемо відверто сказати: промисловість таке подорожчання не витримає", - пояснив він.

За його словами, український бізнес розуміє всю складність ситуації з енергосистемою, і Федерація робить все можливе для допомогти енергетикам. Проте влада також має розуміти складність ситуації, у якій опинився бізнес, і не допустити зростання тарифу на передачу електроенергії більше, ніж на 6,5% від нинішнього рівня.

"Сьогодні кожна наша компанія інвестує в закупівлю генераторів та зарядних станцій, багато компаній вже зупинилися через ситуацію з відключенням світла. Тож пропозиції щодо значного підвищення тарифу є неприйнятними з точки зору можливостей нашої промисловості", - підкреслив Іллічов.

Як відомо, НЕК "Укренерго" ініціювало підвищення у 2023 році тарифу на диспетчеризацію та на передачу електроенергії – з 345 до 636,17 грн/МВт-год.

У заяві компанії наголошується, що тариф на електрику для населення не зміниться.