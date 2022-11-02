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Значительное повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию неприемлемо, - ФРУ

Фото: значительное повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию неприемлемо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украинская промышленность сейчас находится в серьезном кризисе и не выдержит инициированное "Укрэнерго" значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева на пресс-конференции.

"Мы сделали внутренний анализ, и можем прямо сказать: промышленность такое подорожание не выдержит", - пояснил он.

По его словам, украинский бизнес понимает всю сложность ситуации с энергосистемой, и Федерация делает все возможное, чтобы помочь энергетикам. Однако власти также должны понимать сложность ситуации, в которой оказался бизнес, и не допустить роста тарифа на передачу электроэнергии больше чем на 6,5% от нынешнего уровня.

"Сегодня каждая наша компания инвестирует в закупку генераторов и зарядных станций, многие компании уже остановились из-за ситуации с отключением света. Поэтому предложения по значительному повышению тарифа неприемлемы с точки зрения возможностей нашей промышленности", - подчеркнул Ильичев.

Как известно, НЭК "Укрэнерго" инициировало повышение в 2023 году тарифа на диспетчеризацию и передачу электроэнергии - с 345 до 636,17 грн/МВт-час.

В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится.

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ТарифыЭлектроэнергия