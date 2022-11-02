Значительное повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию неприемлемо, - ФРУ

"Мы сделали внутренний анализ, и можем прямо сказать: промышленность такое подорожание не выдержит", - пояснил он.

По его словам, украинский бизнес понимает всю сложность ситуации с энергосистемой, и Федерация делает все возможное, чтобы помочь энергетикам. Однако власти также должны понимать сложность ситуации, в которой оказался бизнес, и не допустить роста тарифа на передачу электроэнергии больше чем на 6,5% от нынешнего уровня.

"Сегодня каждая наша компания инвестирует в закупку генераторов и зарядных станций, многие компании уже остановились из-за ситуации с отключением света. Поэтому предложения по значительному повышению тарифа неприемлемы с точки зрения возможностей нашей промышленности", - подчеркнул Ильичев.

Как известно, НЭК "Укрэнерго" инициировало повышение в 2023 году тарифа на диспетчеризацию и передачу электроэнергии - с 345 до 636,17 грн/МВт-час.

В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится.