Значне підвищення тарифів на транспортування газу відобразиться на споживачах, - нардеп

Підвищення тарифів на транспортування газу спричинять серйозні наслідки для газотранспортної системи України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народної депутатки України та голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Вікторії Гриб.
За її словами зараз розглядається значне підвищення до точки входу і виходу в декілька разів: точка входу - в 4 рази, точка виходу - в 2 рази. Депутатка наголосила на серйозних наслідках такого підвищення для споживачів.
"Це величезні суми. І я не знаю, як ми витримаємо, тому що всі ці підвищення в кінцевому стані будуть на наших споживачах", - попередила вона.
Депутатка також звернула увагу на технічні проблеми, з якими може зіткнутися газотранспортна система України: "Не буде достатньо газу в системі, як ми будемо використовувати навіть той газ, який ми сьогодні видобуваємо?"
Гриб також висловила занепокоєння щодо інвестиційного клімату в Україні.
"Хто буде інвестувати в Україну? От скажіть мені, будь ласка. Ну, на превеликий жаль, я не бачу зараз черги з інвесторів", - наголосила вона.
На завершення депутатка закликала до прагматичного підходу у вирішенні енергетичних питань.
"Якщо ми сьогодні будемо просто постійно ставити емоції вище, ніж реальність, яка є "на землі", то, на превеликий жаль, я бачу дуже багато проблем попереду", - додала вона.
Нагадаємо, народний депутат та голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради із розслідування формування цін і тарифів на енергоресурси та комунальні послуги Олексій Кучеренко вимагає розкрити подробиці формування нових тарифів для «Оператора ГТС України». Він направив відповідний депутатський запит голові НКРЕКП.
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