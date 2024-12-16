Значне підвищення тарифів на транспортування газу відобразиться на споживачах, - нардеп

За її словами зараз розглядається значне підвищення до точки входу і виходу в декілька разів: точка входу - в 4 рази, точка виходу - в 2 рази. Депутатка наголосила на серйозних наслідках такого підвищення для споживачів.

"Це величезні суми. І я не знаю, як ми витримаємо, тому що всі ці підвищення в кінцевому стані будуть на наших споживачах", - попередила вона.



Депутатка також звернула увагу на технічні проблеми, з якими може зіткнутися газотранспортна система України: "Не буде достатньо газу в системі, як ми будемо використовувати навіть той газ, який ми сьогодні видобуваємо?"



Гриб також висловила занепокоєння щодо інвестиційного клімату в Україні.



"Хто буде інвестувати в Україну? От скажіть мені, будь ласка. Ну, на превеликий жаль, я не бачу зараз черги з інвесторів", - наголосила вона.



На завершення депутатка закликала до прагматичного підходу у вирішенні енергетичних питань.

"Якщо ми сьогодні будемо просто постійно ставити емоції вище, ніж реальність, яка є "на землі", то, на превеликий жаль, я бачу дуже багато проблем попереду", - додала вона.



Нагадаємо, народний депутат та голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради із розслідування формування цін і тарифів на енергоресурси та комунальні послуги Олексій Кучеренко вимагає розкрити подробиці формування нових тарифів для «Оператора ГТС України». Він направив відповідний депутатський запит голові НКРЕКП.