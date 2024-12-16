Значительное повышение тарифов на транспортировку газа отразится на потребителях, - нардеп

По ее словам сейчас рассматривается значительное повышение к точке входа и выхода в несколько раз: точка входа - в 4 раза, точка выхода - в 2 раза. Депутат отметила серьезные последствия такого повышения для потребителей.

"Это огромные суммы. И я не знаю, как мы выдержим, потому что все эти повышения в конечном состоянии будут на наших потребителях", - предупредила она.



Депутат также обратила внимание на технические проблемы, с которыми может столкнуться газотранспортная система Украины: "Не будет достаточно газа в системе, как мы будем использовать даже тот газ, который мы сегодня добываем?"



Гриб также выразила обеспокоенность относительно инвестиционного климата в Украине.



"Кто будет инвестировать в Украину? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну, к большому сожалению, я не вижу сейчас очереди из инвесторов", - подчеркнула она.



В завершение депутат призвала к прагматическому подходу в решении энергетических вопросов.

"Если мы сегодня будем просто постоянно ставить эмоции выше, чем реальность, которая есть "на земле", то, к сожалению, я вижу очень много проблем впереди", - добавила она.



Напомним, народный депутат и председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию формирования цен и тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги Алексей Кучеренко требует раскрыть подробности формирования новых тарифов для "Оператора ГТС Украины". Он направил соответствующий депутатский запрос председателю НКРЭКУ.