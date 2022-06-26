UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Значительным достижением войск РФ является взятие Северодонецка, - британская разведка

Фото: российских оккупантам предстоит выполнить еще несколько сложных задач (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия в апреле пересмотрела план своей ближайшей кампании, перейдя от оккупации большей части Украины к более целенаправленному наступлению на Донбассе. Поэтому взятие Северодонецка является значительным достижением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве предположили, что большинство украинских войск отступили со своих оставшихся оборонительных позиций в Северодонецке.

В разведке добавили, что взятие Северодонецка одна из нескольких сложных задач, которые России необходимо решить, чтобы занять весь Донбасс.

"К ним относятся продвижение к крупному центру Краматорску и обеспечение безопасности основных путей снабжения города Донецка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские власти заявляли, что Северодонецк полностью захвачен противником.

Как уточнил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, город разрушен на 90%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныСеверодонецкВеликобритания