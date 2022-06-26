Значительным достижением войск РФ является взятие Северодонецка, - британская разведка

Россия в апреле пересмотрела план своей ближайшей кампании, перейдя от оккупации большей части Украины к более целенаправленному наступлению на Донбассе. Поэтому взятие Северодонецка является значительным достижением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter .

В ведомстве предположили, что большинство украинских войск отступили со своих оставшихся оборонительных позиций в Северодонецке.

В разведке добавили, что взятие Северодонецка одна из нескольких сложных задач, которые России необходимо решить, чтобы занять весь Донбасс.

"К ним относятся продвижение к крупному центру Краматорску и обеспечение безопасности основных путей снабжения города Донецка", - говорится в сообщении.