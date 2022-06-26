Значним досягненням військ РФ є взяття Сєвєродонецька, - британська розвідка

Росія в квітні переглянула план своєї найближчої кампанії, перейшовши від окупації більшої частини України до більш цілеспрямованого наступу на Донбасі. Тому взяття Сєвєродонецька є значним досягненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter .

У відомстві припустили, що більшість українських військ відступили зі своїх оборонних позицій, що залишилися в Сєвєродонецьку.

У розвідці додали, що взяття Сєвєродонецька одне з декількох складних завдань, які Росії необхідно вирішити, щоб зайняти весь Донбас.

"До них відносяться просування до великого центру Краматорська і забезпечення безпеки основних шляхів постачання міста Донецька", - йдеться в повідомленні.