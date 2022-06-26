RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Значним досягненням військ РФ є взяття Сєвєродонецька, - британська розвідка

Фото: російських окупантам належить виконати ще кілька складних завдань (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія в квітні переглянула план своєї найближчої кампанії, перейшовши від окупації більшої частини України до більш цілеспрямованого наступу на Донбасі. Тому взяття Сєвєродонецька є значним досягненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві припустили, що більшість українських військ відступили зі своїх оборонних позицій, що залишилися в Сєвєродонецьку.

У розвідці додали, що взяття Сєвєродонецька одне з декількох складних завдань, які Росії необхідно вирішити, щоб зайняти весь Донбас.

"До них відносяться просування до великого центру Краматорська і забезпечення безпеки основних шляхів постачання міста Донецька", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська влада заявляла, що Сєвєродонецьк повністю захоплений противником.

Як уточнив начальник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай, місто зруйноване на 90%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниСєвєродонецькВеликобританія