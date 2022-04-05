После значительных потерь "Укрпочта" начинает показывать положительную динамику, - Кубраков

В течение первого месяца войны "Укрпочта" понесла значительные экономические потери из-за почти полного отсутствия заказов на внутреннюю корреспонденцию, экспорт и импорт посылок. Но сейчас ситуация начинает восстанавливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра инфраструктуры Александра Кубракова после встречи с руководителями "Укрпочты" и "Борисполя".

"Укрпочта за первый месяц войны потеряла более 500 млн гривен доходов. Основное падение пришлось на письменную корреспонденцию, которая почти прекратилась. Падение импорта составило 85%, экспорта 65%, и падение объемов по внутренним посылкам составило около 80%. Также упало количество уплаченных коммунальных платежей", - написал министр.

По его словам, сегодня у почтового оператора наблюдается положительная динамика в количестве внутренних посылок и экспортных отправлений. Это объясняется тем, что люди начинают постепенно возвращаться к нормальной жизни и платить коммунальные платежи, поддерживая инфраструктурные компании.

Кубраков отметил, что команда Игоря Смелянского выполняет чрезвычайно важную функцию, поддерживая инфраструктуру и экономику страны.

"Чтобы люди получали пенсии и товары первой необходимости, посылки от родных и из интернет-магазинов. Чтобы бизнес имел возможность доставлять товары не только по стране, но и за ее пределами. Чтобы в зоне боевых действий к украинцам поступала такая желанная и нужная гуманитарная помощь: продукты, медикаменты, теплые вещи", - говорит он.

Также глава МИУ рассказал и о деятельности МА ГП "Борисполь". По его информации, аэропорт за период войны потерял 3,5 млрд грн. Сейчас там все процессы координируются с Вооруженными силами Украины.