Після значних втрат "Укрпошта" починає показувати позитивну динаміку, - Кубраков

Протягом першого місяця війни "Укрпошта" зазнала значних економічних втрат через майже повну відсутність замовлень на внутрішню кореспонденцію, експорт та імпорт посилок. Але наразі ситуація починає відновлюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра інфраструктури Олександра Кубракова після зустрічі з керівниками "Укрпошти" та "Борисполя".

"Укрпошта за перший місяць війни втратила понад 500 млн грн доходів. Основне падіння прийшлось на письмову кореспонденцію, яка майже припинилась. Падіння імпорту склало 85%, експорту 65%, та падіння обсягів по внутрішнім посилкам склало близько 80%. Також впала кількість сплачених комунальних платежів", - написав міністр.

За його словами, сьогодні у поштового оператора спостерігається позитивна динаміка в кількості внутрішніх посилок та експортних відправлень. Це пояснюється тим, що люди починають поступово повертатись до нормального життя та сплачувати комунальні платежі, підтримуючи інфраструктурні компанії.

Кубраков наголосив, що команда Ігоря Смілянського виконує надзвичайно важливу функцію, підтримуючи інфраструктуру та економіку країни.

"Щоб люди отримували пенсії та товари першої необхідності, посилки від рідних та з інтернет-магазинів. Щоб бізнес мав змогу доставляти товари не тільки по країні, а й за її межами. Щоб у зоні бойових дій до українців надходила така бажана і потрібна гуманітарна допомога: продукти, медикаменти, теплі речі", - говорить він.

Також очільник МІУ розповів і про діяльність МА ДП "Бориспіль". За його інформацією, аеропорт за період війни втратив 3,5 млрд грн. Наразі там усі процеси координуються зі Збройними силами України.