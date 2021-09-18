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Значительные дожди и штормовой ветер: где в Украине ухудшится погода

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Суббота 18 сентября 2021 10:39
Значительные дожди и штормовой ветер: где в Украине ухудшится погода Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине сегодня, 18 сентября, сохранится дождливая погода. Штормовое предупреждение объявили в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Днем значительные дожди прогнозируют в:

  • Сумской,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Полтавской,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Херсонской областях.

В западных областях объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый).

Кроме того, в восточных и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Значительные дожди и штормовой ветер: где в Украине ухудшится погода

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