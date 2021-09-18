Значительные дожди и штормовой ветер: где в Украине ухудшится погода
Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня, 18 сентября, сохранится дождливая погода. Штормовое предупреждение объявили в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Днем значительные дожди прогнозируют в:
- Сумской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Полтавской,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Херсонской областях.
В западных областях объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый).
Кроме того, в восточных и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.