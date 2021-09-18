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Значні дощі та штормовий вітер: де в Україні погіршиться погода

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Субота 18 вересня 2021 10:39
Значні дощі та штормовий вітер: де в Україні погіршиться погода Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні сьогодні, 18 вересня, утримається дощова погода. Штормове попередження оголосили у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Вдень значні дощі прогнозують у:

  • Сумській,
  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Полтавській,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Херсонській областях.

В західних областях оголошене штормове попередження. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, у східних та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Значні дощі та штормовий вітер: де в Україні погіршиться погода

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