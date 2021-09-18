Значні дощі та штормовий вітер: де в Україні погіршиться погода
Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні, 18 вересня, утримається дощова погода. Штормове попередження оголосили у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Вдень значні дощі прогнозують у:
- Сумській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Полтавській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Херсонській областях.
В західних областях оголошене штормове попередження. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Крім того, у східних та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.