Змусити Ізраїль до плану: ХАМАС звернувся до Ради миру Трампа через Газу

Звернення було зроблено після того, як лідер угрупування зустрівся зі спецпредставником Трампа Джаредом Кушнером у Єгипті.

"(Закликаємо - ред.) змусити окупаційну владу виконати всі свої зобов'язання в рамках першого етапу, покласти край усім порушенням, припинити вбивства та вторгнення, а також схвалити "дорожню карту" для другого етапу плану припинення вогню, розробленого за посередництва США", - йдеться у заяві угруповання.

Крім цього, джерела видання кажуть, що представники ХАМАС сказали Кушнеру, що почнуть реалізацію плану роззброєння лише в тому випадку, якщо прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху публічно підтвердив свою прихильність до умов цього плану.

Тим часом The Times of Israel пише, що Нетаньяху публічно виступив проти цієї пропозиції і навряд чи змінить свою позицію напередодні виборів до Кнесету 27 жовтня.

"Рада миру" у свою чергу сподівається, що вмовити Нетаньяху тихо відновити припинення ударів ЦАХАЛ по Газі буде достатньо, щоб ХАМАС почав здавати свою зброю.

Проте арабський дипломат каже, що терористичне угрупування навряд чи піде на це без публічної заяви ізраїльського прем'єра щодо підтримки мирного плану щодо Гази.