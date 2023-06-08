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Змушують ходити мінними полями. Окупант розповів про нестачу продовольства на фронті

Новость на русском →
Четвер 08 червня 2023 18:57
Змушують ходити мінними полями. Окупант розповів про нестачу продовольства на фронті Фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові скаржаться на командування, яке не постачає продовольчі товари та воду на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

За словами росіянина, останнього разу їм привезли воду та лишили за 19 кілометрів від лінії фронту. Окупантам довелось йти за нею мінними полями.

"Це наша російська армія, це ж дизентерія, погана, бл*дь. Я більше сюди не поїду, нехай на мене в СОЧі (самовільне залишення частини) подають", - говорить він.

Ситуація на фронті

Армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Пізніше у Міноборони заявили, що окупантами доведеться ухвалювати "серйозні рішення" через події на фронті. Оскільки наслідки підриву Каховської ГЕС були неочікуваними для самих росіян, а ЗСУ перейшли в наступ у районі Бахмута. За минулу добу є просування до 1100 метрів на різних ділянках.

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