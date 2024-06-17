Зможе збивати дрони та ракети: Україна отримає танк Frankenstein від Rheinmetall

Як заявили у Rheinmetall, основою для нового танку буде Leopard 1, на його корпус планують встановити найсучаснішу зенітну систему Skyranger. Створення нової машини дозволить посилити обороноздатність України.

Зазначається, що система Skyranger здатна протистояти загрозам на коротких дистанціях. Зокрема, мова про рої безпілотників і артилерійський вогонь, які все частіше розглядаються як вирішальні на передовій в Україні.

"Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм", - сказав Бйорн Бернхард, керівник відділу наземних систем компанії Rheinmetall.

Фото: макет майбутнього танку (Rheinmetall)

Встановлення Skyranger на Leopard дозволить забезпечити збільшений боєкомплект до 35-мм гармати та ракет, кращу прохідність по бездоріжжю та можливість долати важке бездоріжжя поблизу передової.

Це також дозволить встановити додаткове обладнання, яке може використовуватись для виявлення та супроводження цілей та збільшити кількість готових до пуску ракет.

Skyranger 35 - це сучасна мобільна зенітна артилерійська система, яка призначена для захисту військ і стратегічних об'єктів від повітряних загроз: безпілотники, вертольоти і крилаті ракети.

Основне озброєння Skyranger 35 включає 35-мм автоматичну гармату Oerlikon Revolver Gun, здатну вести вогонь з високою скорострільністю і точністю. Skyranger оснащена сучасними сенсорами і радарами, які забезпечують виявлення, супровід і ураження цілей в автоматичному режимі. Skyranger 35 може бути встановлена на різних мобільних платформах, що забезпечує високу маневреність і оперативне розгортання. Комплекс інтегрований із системами управління вогнем і здатний працювати в складі єдиної мережі ППО з багаторівневим захистом.

Співпраця України та Rheinmetall

Україна та Rheinmetall разом вже заснували кілька спільних виробництв. Зокрема, нещодавно стало відомо, що було запущено цех. Там ремонтують пошкоджену під час бойових дій техніку.

Також відомо, що ЗСУ мають на озброєнні низку найменувань військової техніки від Rheinmetall: БМП Marder, машини Wiesel, БМП Puma і Lynx, зенітні комплекси Skynex, танки Leopard різних модифікацій.

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