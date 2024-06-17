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Сможет сбивать дроны и ракеты: Украина получит танк Frankenstein от Rheinmetall

Иллюстративное фото: Украина получит новейший танк Frankenstein от Rheinmetall (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Немецкая оружейная компания Rheinmetall поставит на фронт в Украину новый танк ПВО Rheinmetall. Он сможет сбивать ракеты и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как заявили в Rheinmetall, основой для нового танка будет Leopard 1, на его корпус планируют установить самую современную зенитную систему Skyranger. Создание новой машины позволит усилить обороноспособность Украины.

Система Skyranger способна противостоять угрозам на коротких дистанциях. В частности, речь о роях беспилотников и артиллерийском огне, которые все чаще рассматриваются как решающие на передовой в Украине.

"Есть еще много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм", – сказал Бьорн Бернхард, руководитель отдела наземных систем компании Rheinmetall.

Фото: макет будущего танка (Rheinmetall)

Установка Skyranger на Leopard позволит обеспечить увеличенный боекомплект до 35-мм пушки и ракет, лучшую проходимость по бездорожью и возможность преодолевать тяжелое бездорожье вблизи передовой.

Это также позволит установить дополнительное оборудование, которое может использоваться для обнаружения и сопровождения целей и увеличить количество готовых к пуску ракет.

Skyranger 35 – это современная мобильная зенитная артиллерийская система, предназначенная для защиты войск и стратегических объектов от воздушных угроз: беспилотники, вертолеты и крылатые ракеты.

Основное вооружение Skyranger 35 включает в себя 35-мм автоматическую пушку Oerlikon Revolver Gun, способную вести огонь с высокой скорострельностью и точностью. Skyranger оснащена современными сенсорами и радарами, обеспечивающими обнаружение, сопровождение и поражение целей в автоматическом режиме. Skyranger 35 может быть установлена на разных мобильных платформах, что обеспечивает высокую маневренность и оперативное развертывание. Комплекс интегрирован с системами управления огнем и способен работать в единой сети ПВО с многоуровневой защитой.

Сотрудничество Украины и Rheinmetall

Украина и Rheinmetall вместе уже основали несколько совместных производств. В частности, недавно стало известно, что запущен цех. Там ремонтируют поврежденную во время боевых действий технику.

Также известно, что ВСУ имеют на вооружении ряд наименований военной техники от Rheinmetall: БМП Marder, машины Wiesel, БМП Puma и Lynx, зенитные комплексы Skynex, танки Leopard разных модификаций.

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