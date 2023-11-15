Не змогли приховати втрат. Росіяни заявили про "300-х" після обстрілу Брянської області

Це селище в Росії знаходиться неподалік від державного кордону з українською Сумською областю.

За даними журналістів, внаслідок атаки було поранено двох військовослужбовців ЗС РФ.

"Обстріл стався 13 листопада в районі селища Нове Суземського району. Поранено 2 військовослужбовців МО РФ", - йдеться в публікації.

Селище Новеньке в Брянській області РФ на карті (фото: скрін google.com/maps)

Обстріли та вибухи у Брянській області

Слід зазначити, що в прикордонних російських областях почастішали вибухи, повідомлення про обстріли, різні пожежі, "бавовни" на військових об'єктах і заводах, що працюють на армію РФ.

Росіяни традиційно звинувачують Україну в атаках дронів та обстрілах. Так, нагадаємо, нещодавно окупанти заявили, що нібито безпілотник атакував військову частину у Карачеві Брянської області. А 5 жовтня у РФ казали про нібито масовані обстріли Брянської області "касетними боєприпасами".

Нагадаємо також, що 9 листопада у Брянській області невідомі розстріляли машину прикордонників, і тоді загинув підполковник ФСБ. Відповідальність за атаку взяли на себе бійці "Російського добровольчого корпусу", які також опублікували відео свого недавнього рейду на цю територію.

Додамо також, що російські пропагандисти розповідали про виявлення вночі 14 листопада у Брянській області БПЛА з вибухівкою. Його нібито знайшли у селі Сєльцо, на території Брянського хімічного заводу.