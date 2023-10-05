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Росіяни скаржаться на "обстріли" Брянської області і стверджують, що є пошкодження

Брянськ, Четвер 05 жовтня 2023 11:56
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Росіяни скаржаться на "обстріли" Брянської області і стверджують, що є пошкодження Фото: росіяни нафантазували обстріли Брянської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявляють про нібито масовані обстріли Брянської області. При цьому загарбники традиційно звинувачують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

Як пишуть росЗМІ, під нібито обстріл касетними боєприпасами потрапило селище Погар, через що, мовляв, пошкоджено 11 будинків.

"Ще двома "Ураганами" атакували місто Севськ - вони потрапили до готельного комплексу "М-3". З наслідків: вибиті шибки в адміністративних будинках і пошкоджена покрівля в готелі. Осколками зачепило автомийку та два великовантажні машини", - пише російський паблік.

Росіяни також стверджують, що через "обстріл" у селище Климове Брянської області пошкоджено електролінії та три будинки. А в селі Городці нібито дрон кинув вибухівку на будинки і гаражі.

Вибухи у Брянській області

Варто зазначити, що у прикордонних російських областях почастішали вибухи та пожежі. Вогонь часто спалахує на військових об'єктах та заводах, які працюють на армію РФ.

Росіяни своєю чергою звинувачують Україну в атаках дронів. Так, вчора окупанти заявили, що нібито безпілотник атакував військову частину у Карачеві Брянської області.

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Брянская область Російська Федерація вибухи
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