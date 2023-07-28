Не змогли домовитись: сторони військового протистояння в Судані припинили переговори

Сторони військового конфлікту в Судані знову не змогли домовитися про режим припинення вогню. Зазначається, що причиною стали відмінності стосовно важливих складових, в тому числі потреби повстанців покинути будинки цивільних у всіх районах столиці, інфраструктурні об’єкти, лікарені та дороги.

Суданська армія підкреслила готовність продовжити переговори після подолання перешкод. Вони додали, що готові досягти ефективної та справедливої ​​угоди, яка призведе до припинення бойових дій і прокладе шлях для обговорення післявоєнних питань.

Варто зазначити, що попередні переговори в Джидді за сприяння Саудівської Аравії та Сполучених Штатів були призупинені на початку червня через численні порушення режиму припинення вогню.

Військове протистояння в Судані

В середині весни спалахнули бойові дії між регулярною армією країни та Силами швидкого реагування. На початку червня, в столиці Судану Хартумі, через бої в місті загинули щонайменше 60 дітей у притулку. Вони опинилися у пастці, не мали їжі та води.

За даними Організації Об'єднаних Націй, близько 25 млн людей у країні зараз потребують допомоги та захисту. Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Судан знаходиться на порозі повномасштабної громадянської війни.