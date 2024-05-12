Змії вже прокинулись. Лікарі пояснили як діяти при укусі

З приходом тепла прокинулись не лише рослини й комахи, а й змії. В Україні цього року вже були зафіксовані перші випадки укусу змії.

За даними ДСНС, у квітні цього року до лікарні прибуло двоє людей після укусу змії. Їх стан варіювався від середнього до тяжкого.

"Змії вже прокинулися, тому будьте обережними. Якщо побачили змію - не робіть різких рухів! Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт", - наголосили в службі.

Що робити при укусі змії

При укусі змії варто якнайшвидше звернутись по медичну допомогу. Зателефонуйте за номером 103 або самостійно відвезіть постраждалу людину до лікаря.

Адже лише лікар зможе надати необхідну медичну допомогу, застосувати при необхідності протиотруту.

Якщо транспортування до лікарні вимагає певного часу, потрібно надати першу допомогу людині:

забезпечте спокій та мінімум рухів потерпілого;

давайте пити багато рідини;

звільніть уражену ділянку тіла від одягу, взуття;

при укусах в область кінцівки зафіксуйте її за допомогою імпровізованої шини (дошки, палиці);

за можливості прикладіть до рани лід, загорнутий у тканину;

продезінфікуйте рану та накладіть стерильну пов'язку.

"У жодному разі не треба розрізати рану і висмоктувати отруту, припікати рану, накладати джгут, давати постраждалому алкоголь", - підкреслили медики.