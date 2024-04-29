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У Львівській області через укуси змій двоє мешканців потрапили у лікарню: один із них в реанімації

Львівська область , Понеділок 29 квітня 2024 14:51
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У Львівській області через укуси змій двоє мешканців потрапили у лікарню: один із них в реанімації Фото: двоє людей зі Львівської області потрапили у лікарню через укуси змій (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Львівській області через укуси змій двоє мешканців опинились у лікарні. Один з постраждалих наразі знаходиться у реанімаційному відділенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Наразі в реанімації з діагнозом "укус змії в ділянці лівої руки" знаходиться 52-річний житель с. Залужжя Яворівського району. Стан потерпілого - важкий", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС зазначають, що ще один постраждалий - 40-річний житель села Прибужани Львівського району. Він також знаходиться у лікарні, з ураженнями середньої важкості.

У повідомленні порекомендували українцям бути уважними, адже через початок теплого сезону змії вже активно прокидаються.

"Якщо побачили змію - не робіть різких рухів! Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт", - наголосили рятувальники.

Сезон пробудження змій

Нещодавно ми повідомляли, що у Києві все частіше помічають змій, особливо у парках чи біля водоймищ.Так нещодавно мешканка столиці виявила у своєму авто плазуна.

Крім того, в центрі Харкова мешканці будинку страждали від навали змій, які вилазили з щілин, і потім пробиралися в під'їзд і навіть у квартири.

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