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Змеи уже проснулись. Врачи объяснили, как действовать при укусе

Украина, Воскресенье 12 мая 2024 22:36
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Змеи уже проснулись. Врачи объяснили, как действовать при укусе Фото: врачи объяснили, как действовать при укусе змеи (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С приходом тепла проснулись не только растения и насекомые, но и змеи. В Украине в этом году уже были зафиксированы первые случаи укуса змеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций и Национальную службу здоровья Украины в Telegram.

По данным ГСЧС, в апреле этого года в больницу прибыло два человека после укуса змеи. Их состояние варьировалось от среднего до тяжелого.

"Змеи уже проснулись, поэтому будьте осторожны. Если увидели змею - не совершайте резких движений! Подождите пока она отползет. Как правило, змея просто не видит недвижимый объект", - подчеркнули в службе.

Что делать при укусе змеи

При укусе змеи следует как можно быстрее обратиться за помощью. Позвоните по телефону 103 или самостоятельно отвезите пострадавшего к врачу.

Ведь только врач сможет оказать необходимую медицинскую помощь, применить при необходимости противоядие.

Если транспортировка в больницу требует определенного времени, нужно оказать первую помощь человеку:

  • обеспечьте покой и минимум движений потерпевшего;
  • давайте пить много жидкости;
  • освободите пораженный участок тела от одежды, обуви;
  • при укусах в область конечности зафиксируйте ее с помощью импровизированной шины (доски, палки);
  • по возможности приложите к ране лед, завернутый в ткань;
  • продезинфицируйте рану и наложите стерильную повязку.

"Ни в коем случае не нужно разрезать рану и высасывать яд, прижигать рану, накладывать жгут, давать пострадавшему алкоголь", - подчеркнули медики.

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