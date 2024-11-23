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Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС - стратегічний крок для України, - нардеп

Фото: зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС - стратегічний крок для України (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Стратегічним рішенням для України є пріоритет атомної енергетики, зокрема, добудова блоків на АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Кучеренка.

Коментуючи довгострокові перспективи атомної енергетики, Кучеренко зазначив, що її розвиток, зокрема і збільшення її потужності, є важливим для енергетичної безпеки країни.  

"Атомна енергетика, я вважаю для нас вона кардинальна, вона стратегічна", - наголосив депутат. 

Нагадаємо, раніше віце-президент Energy Club Іван Григорук розповів про плани співпраці України та США у завершенні будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

За його словами, проєкт передбачає перенесення двох ядерних реакторів з Болгарії.

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АЕС