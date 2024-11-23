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Укрепление атомной энергетики и достройка АЭС - стратегический шаг для Украины, - нардеп

Фото: укрепление атомной энергетики и достройка АЭС - стратегический шаг для Украины (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Стратегическим решением для Украины является приоритет атомной энергетики, в частности достройка блоков на АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Кучеренко.

Комментируя долгосрочные перспективы атомной энергетики, Кучеренко отметил, что ее развитие, в том числе и увеличение ее мощности, важно для энергетической безопасности страны.

"Атомная энергетика, я считаю для нас она кардинальная, она стратегическая", – подчеркнул депутат.

Напомним, ранее вице-президент Energy Club Иван Григорук рассказал о планах сотрудничества Украины и США по завершению строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

По его словам, проект предусматривает перенос двух ядерных реакторов из Болгарии.

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АЭС