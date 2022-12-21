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Змішана збірна України з бадмінтону пробилася у фінал Євро-2023

Фото: Збірна України після перемоги над іспанцями (facebook.com/badmintoneurope)
Автор: Антон Федорців

На чемпіонат Європи 2023 року з бадмінтону вдалося кваліфікуватися змішаній національній команді України. Вона здобула три перемоги у відборі в Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Badminton Europe.

"Синьо-жовті" тріумфували у кваліфікації в Зуркзе. Українська змішана команда почергово перемогла Гренландію та Угорщину (двічі по 5:0), а у вирішальному поєдинку здолала збірну Іспанії (3:2).

Кольори національної команди захищали 10 спортсменів. Компанію Марії Столяренко, Поліні Бугровій, Єлизаветі Жаркій, Анні Міхальковій і Поліні Ткач склали хлопці – Данило Боснюк, Олександр Шмундяк, Гліб Бекетов, Михайло Махновський та В'ячеслав Яковлєв.

За два місяці збірна України поїде на Євро-2023 до Франції. 14-18 лютого турнір прийматиме тамтешній Ер-сюр-ла-Ліс. На чемпіонаті Європи виступатимуть 8 команд.

Паралельно зі збірною України путівки на форум вибороли команди Англії, Нідерландів, Шотландії та Болгарії. Франція отримала місце на чемпіонаті в статусі господаря, збірна Данії захищатиме титул чемпіона, а німецька команда кваліфікувалася з найкращим рейтингом.

До слова, нещодавно жіноча збірна України з боротьби виграла Кубок світу вперше в історії.

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Збірна України