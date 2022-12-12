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Збірна України вперше в історії виграла жіночий Кубок світу з боротьби

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Коралвілл, Понеділок 12 грудня 2022 14:02
Збірна України вперше в історії виграла жіночий Кубок світу з боротьби Фото: Мить тріумфу для жіночої збірної України (twitter.com/wrestling)
Автор: Антон Федорців

Українські борчині здолали збірну Китаю у фіналі Кубка світу та встановили новий орієнтир для вітчизняних спортсменок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

На шляху до фіналу "синьо-жовта" команда здолала збірні Монголії та Японії. Перших українки впевнено здолали за підсумками десяти сутичок (7:3). Натомість із другими протистояння виявилося конкурентнішим (5:5).

Як наслідок, долю переможця довелося з'ясовувати за додатковими показниками. Підопічні Андрія Стадника залишили японок позаду завдяки більшій кількості набраних очок. У фіналі ж українська команда здолала збірну Китаю (6:4).

У складі збірної України вирішальні сутички виграли Лівач, Грушина, Ткач-Остапчук, Коляденко, Сова-Ріжко та Осняч-Шустова. Остання поборола Хуан Ван у ваговій категорії до 76 кг. Цей командний успіх став найкращим результатом "синьо-жовтих" в історії. Попереднім піком було "срібло" турніру 2005 року.

Паралельно в американському Коралвіллі відбувся турнір і серед чоловіків. Там перемога дісталася збірній США. У фіналі господарі змагань здолали принципового опонента – збірну Ірану (6:4).

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