Змінюють висоти й алгоритми: експерт пояснив, як РФ адаптує удари по Україні

Росія досить швидко нарощує потужності для обстрілів. Це створює Україні відповідні проблеми.

Про це заявив військовий експерт та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

"Досить швидко для того, щоб формувати нам відповідні проблеми", - сказав він.

За його словами, нині спостерігається зростання кількості засобів повітряного удару - як безпілотників різного типу, у тому числі ударних дронів, уражаючих боєприпасів, засобів зв’язку, розвідки, обманок, так і ракет - крилатих і балістичних.

"Вони намагаються модернізувати, удосконалювати ці засоби і, у відповідності з тим, наскільки це їм вдається, змінювати тактику застосування для того, щоб покращити, підвищити свою ефективність дій", - пояснив Романенко.

Він також розповів, що російські військові змінили порядок використання ударних дронів. Якщо раніше ці апарати летіли маршрутом на висоті до одного кілометра, а вже поблизу цілі знижувалися, то тепер ситуація інакша.

"Зараз це робиться навпаки. Вони забираються на висоти від 1,5 до 4 км. І це саме порядок застосування, тактика", - сказав експерт.

За його словами, на таких висотах українським мобільним групам, які використовують зенітні кулемети чи гармати, дуже складно виявляти і супроводжувати дрони, особливо вночі. Це значно ускладнює їхнє знищення.