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Меняют высоты и алгоритмы: эксперт объяснил, как РФ адаптирует удары по Украине

Понедельник 21 июля 2025 19:17
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Меняют высоты и алгоритмы: эксперт объяснил, как РФ адаптирует удары по Украине Фото: последствия обстрела Киева 21 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Россия достаточно быстро наращивает мощности для обстрелов. Это создает Украине соответствующие проблемы.

Об этом заявил военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

"Достаточно быстро для того, чтобы формировать нам соответствующие проблемы", - сказал он.

По его словам, сейчас наблюдается рост количества средств воздушного удара - как беспилотников различного типа, в том числе ударных дронов, поражающих боеприпасов, средств связи, разведки, обманок, так и ракет - крылатых и баллистических.

"Они пытаются модернизировать, совершенствовать эти средства и, в соответствии с тем, насколько это им удается, менять тактику применения для того, чтобы улучшить, повысить свою эффективность действий", - пояснил Романенко.

Он также рассказал, что российские военные изменили порядок использования ударных дронов. Если раньше эти аппараты летели по маршруту на высоте до одного километра, а уже вблизи цели снижались, то теперь ситуация иная.

"Сейчас это делается наоборот. Они забираются на высоты от 1,5 до 4 км. И это именно порядок применения, тактика", - сказал эксперт.

По его словам, на таких высотах украинским мобильным группам, которые используют зенитные пулеметы или пушки, очень сложно обнаруживать и сопровождать дроны, особенно ночью. Это значительно усложняет их уничтожение.

Предупреждение немецкого генерала

На днях глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия намерена запускать по Украине до 2 тысяч дронов одновременно. По его мнению, Россия существенно расширяет производственные мощности. Именно поэтому усиление атак создаст серьезный вызов для украинской системы противовоздушной обороны.

Стоит заметить, что ранее в СМИ уже распространялась информация о том, Россия якобы готовится значительно усилить дроновые атаки на Украину и будет выпускать за ночь по тысяче беспилотников. Тогда на это отреагировал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Не нужно очень пугать население. Конечно, нужно готовиться к увеличению (количества дронов, - ред.), потому что тенденция такая есть", - комментировал он.

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