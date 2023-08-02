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Змінювати місце проживання знову дозволили через Дію. Але не для всіх

Фото: чоловікам призовного віку заборонили змінювати місце проживання через Дію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Дію повернули та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг - зміну місця проживання. Але для чоловіків від 18 до 60 років ця функція не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

"Тепер, щоб змінити місце проживання, не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Робите лічені кліки в Дії - і статус у реєстрі змінюється автоматично", написав він.

Послугою можуть користуватися жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку. Щоб змінити місце проживання дитини, потрібно отримати дозвіл другого з батьків, повідомив Федоров.

"Також разом з Міноборони працюємо над відновленням послуги для чоловіків призовного віку. Чекайте на оновлення", - додав міністр.

Нові функції в Дії

Нагадаємо, заяву на отримання компенсації через Дію можуть подати українці, чиє житло було зруйноване внаслідок збройної агресії РФ. Раніше через Дію можна було подати лише заяву про ремонт пошкодженого майна. Однак відтепер програмою "єВідновлення" можуть скористатись і ті громадяни, житло яких було знищено.

Також у застосунку Дія можна замінити водійське посвідчення. При цьому можна замовити або пластиковий варіант, або цифровий.

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