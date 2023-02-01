"Змінять соціально-правову та політичну реальність": Зеленський заявив про підготовку нових реформ

Наразі українська влада наразі готує позиції для переговорів із представниками Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Водночас триває робота над новими реформами.
"Реформами, які у багатьох аспектах змінять соціально-правову та політичну реальності - зроблять їх людянішими прозорішим та ефективнішими", - пояснив глава держави.
Зеленський додав, що обговорив ці питання 30 січня під час тривалої наради з міжнародним блоком уряду та ОП.
Нагадаємо, український лідер заявив, що цей тиждень буде присвячений євроінтеграції. Зокрема через саміт Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого.
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