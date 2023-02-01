"Изменят социально-правовую и политическую реальность": Зеленский заявил о подготовке новых реформ
Сейчас украинские власти готовят позиции для переговоров с представителями Европейского Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
В то же время идет работа над новыми реформами.
"Реформами, которые во многих аспектах изменят социально-правовую и политическую реальности - сделают их более прозрачными и эффективными", - пояснил глава государства.
Зеленский добавил, что обсудил эти вопросы 31 января во время продолжительного совещания с международным блоком правительства и Офиса президента.
Напомним, украинский лидер заявил, что эта неделя будет посвящена евроинтеграции. В частности через саммит Украина-ЕС, который состоится 3 февраля.
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