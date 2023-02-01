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"Изменят социально-правовую и политическую реальность": Зеленский заявил о подготовке новых реформ

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Среда 01 февраля 2023 00:16
"Изменят социально-правовую и политическую реальность": Зеленский заявил о подготовке новых реформ Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Сейчас украинские власти готовят позиции для переговоров с представителями Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

В то же время идет работа над новыми реформами.

"Реформами, которые во многих аспектах изменят социально-правовую и политическую реальности - сделают их более прозрачными и эффективными", - пояснил глава государства.

Зеленский добавил, что обсудил эти вопросы 31 января во время продолжительного совещания с международным блоком правительства и Офиса президента.

Напомним, украинский лидер заявил, что эта неделя будет посвящена евроинтеграции. В частности через саммит Украина-ЕС, который состоится 3 февраля.

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