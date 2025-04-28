Змінився лідер: названі найбільш продавані автомобілі у Європі у березні

Румунський хетчбек посідав перше місце на європейському авторинку і в лютому, і в січні 2025 року. У березні на ньому зупинили вибір 24 ​​577 покупців, що на шість відсотків менше, ніж роком раніше. Третій рядок зайняв хетчбек Renault Clio з 23 062 реалізованими екземплярами та зниженням попиту на три відсотки.

На четвертому місці розташувався кросовер Nissan Qashqai з результатом 22 826 машин та падінням на дев'ять відсотків. П'ятим став ще один хетчбек – Volkswagen Golf з результатом у 21 553 автомобілі та скороченням попиту на 17 відсотків.

Далі йдуть Volkswagen T-Roc (21 292 проданих одиниці та плюс 2%), Opel Corsa (20 143 авто та плюс 8%), Peugeot 2008 (19 837 штук та плюс 9%), Volkswagen Tiguan (19 599 машин та плюс 1%).

Першим за об'ємом ринку у березні стала Британія, яка посунула Німеччину на другу позицію, а замкнула трійку Італія. Також у п'ятірці лідерів опинились Франція та Іспанія.