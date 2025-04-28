Сменился лидер: названы самые продаваемые автомобили в Европе в марте

Румынский хэтчбек занимал первое место на европейском авторынке и в феврале, и в январе 2025 года. В марте на нем остановили выбор 24 577 покупателей, что на шесть процентов меньше, чем годом ранее. Третью строчку занял хэтчбек Renault Clio с 23 062 реализованными экземплярами и снижением спроса на три процента.

На четвертом месте расположился кроссовер Nissan Qashqai с результатом 22 826 машин и падением на девять процентов. Пятым стал еще один хэтчбек - Volkswagen Golf с результатом в 21 553 автомобиля и сокращением спроса на 17 процентов.

Далее следуют Volkswagen T-Roc (21 292 проданных единицы и плюс 2%), Opel Corsa (20 143 авто и плюс 8%), Peugeot 2008 (19 837 штук и плюс 9%), Volkswagen Tiguan (19 599 машин и плюс 1%).

Первым по объему рынка в марте стала Великобритания, которая подвинула Германию на вторую позицию, а замкнула тройку Италия. Также в пятерке лидеров оказались Франция и Испания.